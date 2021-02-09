الصحة العالمية: نأمل أن يدخل لقاح "سبوتنيك V" إلى آلية كوفاكس بعد اعتماده

بشرط أن يدرج في قائمة الأدوية التي أوصت بها للاستخدام في حالات الطوارئ

قال المكتب الصحفي لمنظمة الصحة العالمية: إن المنظمة تعول على ضم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى برنامج كوفاكس الخاص بتوزيع اللقاحات، بعد اعتماده لها.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة الدولية المختصة: "نأمل أن ينضم لقاح مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى كوفاكس؛ بشرط أن يدرج اللقاح في قائمة الأدوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ".

وكانت المناقشات الدورية في منظمة الصحة العالمية بشأن بيانات إضافية عن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، قد جرت يوم الاثنين، ومن المقرر إجراء مناقشة أخرى في 15 فبراير.

يشار إلى أن كوفاكس هي آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء.

وبموجب شروط البرنامج، تدفع البلدان ذات الدخل المرتفع ثَمَن شراء اللقاحات؛ وبالتالي تدعم ما يسمى بالدول الممولة.

ودخل برنامج كوفاكس الآن في اتفاقيات مع فايزر- بيونتيك وأسترازينيكا، لتوريد اللقاحات من أجل التوزيع العادل على البلدان الأعضاء.

وكانت المجلة العلمية "لانسيت" قد نشرت في وقت سابق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V"؛ مؤكدة الفعالية العالية والمأمونية للقاح.

وأظهر هذا اللقاح خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة، وبلغت فعالية اللقاح 91.6٪، وهو يوفر حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى الفيروس التاجي.

وجرى تسجيل "سبوتنيك V" من قِبَل وزارة الصحة الروسية في أغسطس 2020، وكان أول لقاح من نوعه على مستوى العالم.