الحصيني: هطولات مطرية اعتباراً من اليوم على مناطق عدة

قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وتصحب بحبات بَرَد

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وجنوب حائل وشرقها، وشرق المدينة وجنوبها، وشرق الطائف، وعلى الباحة وشرقها، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشرقية، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 11:43 AM

قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وتصحب بحبات بَرَد

الحصيني: هطولات مطرية اعتباراً من اليوم على مناطق عدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وجنوب حائل وشرقها، وشرق المدينة وجنوبها، وشرق الطائف، وعلى الباحة وشرقها، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشرقية، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار.

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