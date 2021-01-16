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تتعمق للداخل وتتزامن مع موسم الشبط الذي يشتد فيه البرد عادةً

"التميمي": موجة باردة إجازة الأسبوع المقبل وذروتها بهذه المناطق

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كشف محلل الطقس محمد الخزي التميمي، عن أن نماذج الطقس تشير إلى توقعات "موجة باردة" جديدة الأسبوع القادم؛ نتيجة عبور منخفض جوي أجواء شرق البحر المتوسط وشمال المملكة.

وبيّن "التميمي" أن المنخفض الجوي بعد عبوره، تندفع بعده كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وذروتها ليالي إجازة الأسبوع القادم؛ خاصة شمال المملكة، كما تتعمق الكتلة الباردة داخل المملكة حيث تتزامن مع موسم الشبط الذي يشتد فيه البرد عادةً، والله أعلم.