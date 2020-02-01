أخضر الناشئين يبدأ الإعداد لكأس آسيا .. ويغادر الاثنين إلى إسبانيا

دشن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينتي الرياض واليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

وأجرى "الأخضر" صباح اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لباقية وتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحري (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بلال الدواء، ونواف شيعان، وحامد المختار، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وعبدالمجيد العنزي، وعبدالله الصويلح، وسعد القحطاني، وإبراهيم الزهراني، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفوار المطيري، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، ومالك حمزة، ومهند برناوي، ومهدي العبود، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي فجر يوم الاثنين إلى مدينة اليكانتى الإسبانية لاستكمال المعسكر الإعدادي الذي يتخلله عدد من المباريات الودية أمام منتخبات السويد، المجر، والتشيك.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا قد أعلن تأهله لكأس آسيا بعد تصدره لمجموعته في التصفيات التي استضاف منافستها في الخبر شهر سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات عمان، وسورية، وباكستان .