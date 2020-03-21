"الصحة المصرية": حالتا وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مجاهد: إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الآن 294 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم السبت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وفقًا لموقع اليوم السابع.

وفي التفاصيل، كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل؛ وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم من أصل الـ73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة حالتين، الأولى لسيدة مصرية، تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري، يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. مضيفًا بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة، من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، ومشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية والبحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض مُعدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.