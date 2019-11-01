سفير المملكة بالخرطوم يلتقي رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان؛ السفير غير المقيم لـ "جنوب السودان" علي بن حسن جعفر؛ في الخرطوم، الليلة الماضية، رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان الموقعة على اتفاقية السلام كوستيلو قرنق.

تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية جنوب السودان.