شاهد.. اتفاقيات وأنشطة فعاليات تعليم حائل خلال أسبوع

في مدارس البنين والبنات

شهد تعليم حائل، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات في مدارس البنين والبنات.

ووقّع مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف بن محمد الثويني، مع أحد المكاتب الاستشارية، ومع قائدي وقائدات المدارس المعنية، ‏‏‏ومكتب تعليم الجنوب "بنات" عقود التأهيل والمنح؛ للحصول على شهادة الآيزو ٢١٠٠١-٢٠١٨ .

وأكد "الثويني" أن هذه المبادرة النوعية بتفعيل الشراكات المجتمعية لدعم المدارس بالاعتمادات الدولية ستنعكس إيجابًا على ممارسات الميدان.

وأوضحت مديرة إدارة الجودة وقياس الأداء، هند الفقيه، أن تطبيق نظم وأدوات الجودة الشاملة في الإدارات والمدارس ومكاتب التعليم بإدارة تعليم حائل، هو مسار استراتيجي جبار نحو تجذير واستدامة ممارسات الجودة والإتقان واعتمادها لمعايير عالمية من شأنها أن ترفع مستوى ونتائج الأداء العام سواء إداري أو تعليمي.

وقالت عن المواصفة الجديدة إصدار ٢١٠٠١-٢٠١٥ إنها خاصة في المنشآت والمؤسسات التعليمية فقط، وهي إصدار جديد لم يتم تطبيقه في أي مدرسة قبل ذلك، وستكون إن شاء الله، مدارس إدارة التعليم بحائل ومكتب تعليم الجنوب لها الريادة في هذا المجال، متمنين للجميع دوام التميز.



وتعتبر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، أولى الإدارات التعليمية على مستوى الوطن العربي بتطبيق هذا النظام العالمي، ويشمل التطبيق والتنفيذ على 20 مدرسة منها 10 بنين و10 بنات .

وأقيمت دورات تدريبية لمدة ثلاثة أيام، وورشة عمل تدقيق لمدة يومين.

وعلى صعيد آخر، استقبل مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور يوسف بن محمد الثويني، بمكتبه أعضاء الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) واستلم العضوية الشرفية من أعضاء الجمعية.

ودار النقاش عما ستقدمه إدارة التعليم بحائل من خدمات وتسهيلات كمشاركة مجتمعية في خدمة الجمعية والمستفيدين منها.

وطرح عددًا من الأفكار التي تخدم الجمعية والتي ستنفذ بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة في تعليم حائل.

ووقّعت متوسطة حسان بن ثابت بحائل، شراكة مجتمعية، مع مركزالأمير سلطان الاجتماعي بحائل، لتقديم النشاط الاجتماعي والثقافي لطلاب المدرسة.

ووقّع الشراكة من جانب المدرسة، قائدها عبدالله علي المطلق، ورئيس مركز الأمير سلطان الاجتماعي، ماجد منيف الشايع.

واحتوت اتفاقية الشراكة، على أن يقوم المركز بدعم الأنشطة والمعارض بالمدرسة، ووضع البنرات الإعلانية والتثقيفية داخل المدرسة واللوحات التحفيزية على مدخل المدرسة للأنشطة التي يقدمها المركز.

فيما احتوت أيضًا على دعم طلاب المدرسة في المساهمة بتبني الموهوبين.

واختتمت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل، برنامج الجدارات الوظيفية "الفاعلية الشخصية 2" الذي أقيم لمدة خمسة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية.

وتضمن البرنامج مبادرة كسوة شتاء تحت مسمى (أيادي العطاء)، اشتملت على 48 حقيبة شتوية بالإضافة إلى وجبات إفطار تم توزيعها.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث، هيا سليمان الشمري، أن غرس القيم من خلال الدورات التدريبية وإتقان العمليات، هي التي تحدد بواسطتها كمية ومقدار التغيرات المرغوبة الناتجة عن التدريب، حيث إن المتغيرات الإيجابية والمخطط لها في سلوك واتجاهات ومهارات ومعارف المتدربين داخل وخارج نطاق العمل، وتأكيدًا لما سبق انبثقت مبادرة المتدربات، نفذت البرنامج المدربة نوال العبدان.

ونفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم حائل يوم الأحد، ٣ربيع الأول ١٤٤٠هـ، تصفياتها على المستوى المحلي لمنافسات اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم الداخلية ممثلة في مشرفة اللغة العربية، فوزية البلوي، وشيمة الشلاقي، وبدرية الغالب، في قاعة النشاط اللامنهجي للبنات.

وتقدمت للاختبار ٦٦ طالبة من المرحلة المتوسطة و٢٣ طالبة من المرحلة الثانوية بإجمالي ٨٩ طالبة، وتم الاختبار على مرحلتين الأولى الاختبار التحريري، والثانية الاختبار الشفهي من قبل لجنة التحكيم.

ورشحت أربع طالبات من المرحلة المتوسطة وخمس طالبات من المرحلة الثانوية للتدريب من قبل المعلمة هيا عبطان الشمري، من الثانوية الثانية والعشرين، والمعلمة عواطف شايع الشايع من الثانوية الأربعة والعشرين.

من جهة أخرى، شاركت مشرفة النشاط الثقافي والاجتماعي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، الولوة النهير، في لجان التحكيم لمشروع "المهارات الأدبية - الشعر العربي الفصيح" على المستوى الوطني والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وتأتي هذه المشاركة عقب ترشيح الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم لها لتكون محكمة للبرنامج الوزاري "المهارات الأدبية - الشعر العربي الفصيح" على المستوى الوطني .

وأقامت ابتدائية محافظة سميراء للبنات ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات مبادرة "معًا لنرسم البسمة"، بقيادة قائدة المدرسة كيسه الصقيه، وبمتابعة المعلمتين نورة الشبرمي ونومة الجارالله.

وتم تنفيذ المبادرة على عمّال النظافة بالمحافظة، بتوزيع الماء والعصير والكيك والشوكولاتة، من قِبل طالبات الصفوف الأولية.

وجاء هدف تلك المبادرة لتعويد الطالبات على العمل الخيري ومساعدة الغير.

ولاقت المبادرة استحسان الطالبات المُشاركات، وأدخلت الفرح والسرور على العمالة.

وقدمت قائدة المدرسة الشكر والتقدير للمعلمتين"الشبرمي" و"الجار الله" على الجهود المبذولة في هذا العمل.

وكرّمت مدرسة "أبا الصبان" الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب التعليم بالحائط، الطلاب الحافظين عشر آيات من سورة الكهف، بمبادرة من المعلم في ابتدائية أبا الصبان، زيدان عبدالعزيز الشمري.

وتم توزيع جوائز مالية ومصاحف على الطلبة الفائزين.

من جهته، شكر قائد المدرسة، عايد الرشيدي المعلم "الشمري" على هذه المبادرة وأثنى على الطلاب الفائزين في هذه المسابقة، وتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ وحضر التكريم معلمو المدرسة.

من جهة أخرى، عرّفت مؤسسة النقد العربي السعودي طالبات ابتدائية حطين للبنين والابتدائية الثالثة والثلاثون للبنات بالعملة النقدية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، وذلك عبر برنامج (أعرف قيمتها).

وأقامت المؤسسة معرضًا توعويًا للتعريف بالعملة وسنة إصدارها والتي تتألف من سبع فئات وعرض عدد من الفقرات الترفيهية وتوزيع المطبوعات التوعوية والهدايا على طلاب وطالبات المدارس.

وجاء المعرض بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالنشاط الطلابي - الاجتماعي (بنين - بنات).

من جهته، أكد مدير إدارة النشاط الطلابي، يوسف الصلحاني، أهمية تعريف الطلاب بالعملات النقدية وقيمتها، إضافة إلى الأسلوب الهادف والطريقة للوصول إلى تحقيق الهدف من البرنامج تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات، بدرية الطويهر، أهمية هذه المبادرة لطالبات التعليم لتعزيز ثقافة الوعي المالي والمعرفي بالنقد بصفة عامة والعملة المعدنية بشكل خاص، وبقيمة العملة الوطنية بجميع وحداتها وتعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع العملة المعدنية لدى الطالبات والتشجيع على استخدامها وتنمية ثقافة الإدخار.

وأقيم معرض مماثل في مدرسة ابتدائية حطين للبنين.

من جهته، أطلقت إدارة النشاط الطلابي - الرياضي بتعليم حائل، الدورة الرياضية المدرسية لبطولة كرة القدم للصالات المغلقة "المرحلة المتوسطة"، والتي ستقام بين مكاتب التعليم الداخلية، كما انطلقت البطولة ذاتها في مكاتب التعليم الخارجية بالمنطقة، حيث تنطلق نهائيات المكاتب يوم الاثنين الموافق ٢٥/ ٣/١٤٤٠هـ على الصالة الرياضية في ملاعب التعليم المجمعة.

وحصد أمس فريق متوسطة سيبويه نتيجة المباراة الأولى (٣ - ٠) على منافسة فريق متوسطة الوادي، كما تغلبت فريق متوسطة الإمام حفص على فريق متوسطة قفار بنتيجة (٣ - ٠)، وتغلب فريق متوسطة الإمام محمد بن سعود على فريق متوسطة أبي تمام بنتيجة ( ٣ - ٠).

من جانبه، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، النشاط العلمي اليوم اختبار الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات بمشاركة أكثر من 413 طالبًا على مستوى مدارس المنطقة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي، خالد الشيخ، أن هذا الاختبار يستهدف الطلاب المتميزين في المواد العلمية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية لترشيح الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تُعد الثانية من المسابقة، إذ يخضع من خلالها المجتازين منهم لبرامج تدريبية متخصصة لصقل قدراتهم وتنمية معارفهم العلمية تمهيدا لتمثيل طلاب المنطقة في المرحلة الثالثة على مستوى المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأنهت إدارة النشاط الطلابي الثقافي التصفيات الأولية على مستوى مدارس المرحلة الثانوية منافسات اللغة العربية يوم الثلاثاء، حيث أُجري للطلاب اختبار في مهارات اللغة العربية بالنحو والصرف والأدب العربي والبلاغة والتحرير العربي

يذكر أن الطالب الذي يحصل على درجة عالية في الاختبار يمثّل إدارة تعليم حائل في منافسات اللغة العربية على مستوى المملكة.

وتزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري فعّلت الروضة الحادية عشرة بتعليم حائل، برنامجًا تثقيفيًا عن "مرض السكري "، لنشر زيادة الوعي الصحي، وأسباب هذا المرض، حيث استضافت قائدة الروضة، موضي سعود البقعاوي، أمهات الأطفال بالروضة، وطاقماً طبياً من مستوصف زمزم الطبي بحائل ممثلاً بأخصائية الباطنة والقلب، الدكتورة أماني جمال الدين، تناولت الأعراض لمرض السكري وأسبابه وأهمية التغذية السليمة للوقاية من هذا المرض، وشجعت الأمهات على الكشف المبكر لتجنب حدوث مضاعفات الإصابة به.

كما تم عرض فيلم كرتوني توعوي للأطفال أثناء البرنامج لمنع تناول الحلويات والسكريات بكثرة.

يذكر أنه تم عقد شراكة مجتمعية ما بين الروضة والمستوصف وتقديم كشف مجاني لمنسوبات الروضة وأمهات الأطفال، كما وزُعت منشورات للحاضرات.

ونظم مشرفو الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل، يوم الاثنين، 4 ربيع أول 1440هـ، لقاءً مع منسقي الجودة بقاعة التدريب بمكتب التعليم شمال حائل، لمتابعة أعمال المنسقين بالمدارس، وأهمية أعمال الجودة بالمدرسة واستعراضها، والإجابة على الاستفسارات بما يسهل أعمال المنسقين بالمدارس، وحرصًا على رفع الفعاليات الخاصة بـ #اليوم_العالمي_للجودة والمقامة بالمدارس إلى إدارة الجودة على الرابط المرسل سابقاً للمدارس.

وعلى جانب آخر، نظم قسم العلوم بمكتب التعليم جنوب حائل، برنامجًا بعنوان: "حيوانات العصر الجليدي المنقرضة"، بمجمع جراند مول، وبمشاركة عدد من المدارس، لربط الطالب بما يتعلمه من خلال منهج علم الأرض.

وبيّن منسق البرنامج المشرف التربوي، عطالله العنزي، أن المدارس المشاركة هي ثانوية جرير "١٥ طالبًا" وثانوية الأمير مقرن "٦ طلاب"، وثانويه الفرددق "٧ طلاب" وثانوية حراء "٧ طلاب" وثانوية الخوازمي "٨ طلاب" وثانوية المجد الجديد، وابتدائية غرناطة، وابتدائية ابن تيمية .

حضر البرنامج مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم حائل، مجول العنزي، ومدير مكتب جنوب حائل، إبراهيم الرديعان، ورئيس قسم العلوم، مطني الشمري، وعدد من القيادات التعليمية ومعلمي مادتي علم الأرض والعلوم، ورواد النشاط في عدد من المدارس .

وافتتح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، يحيى العماري، يوم الأربعاء الموافق 1440/3/6 هـ، في ابتدائية عمرو بن العاص، برنامج تبادل الخبرات والزيارات بين معلمي الموهوبين للبرنامج الإثرائي المدرسي لهذا العام الدراسي 1440/1439هـ، وبإشراف من قبل المشرف التربوي، تركي الشمري.

ودشن البرنامج بكلمة توجه بها المساعد للمشاركين، مثمنًا للجهود التي يقوم بها معلمو الموهوبين وأهمية المهام الموكلة لهم في الكشف عن الطلاب الموهوبين ورعايتهم لرفع اسم المملكة في المسابقات الإقليمية والعالمية.

ونفذ قسم العلوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بالتعاون مع قسم الأدلة الجنائية في شرطة منطقة حائل اليوم الخميس ١٤٤٠/٣/٧هـ، مبادرة الـ"DNA "والجرائم الإلكترونية" المقدمة من معلم الكيمياء في ثانوية النيصية عيد مبارك الشمري، وبحضور رئيس قسم العلوم، مفرح الشمري، ومجموعة من مشرفي ومعلمي القسم وطلاب المدارس الثانوي، تم خلالها ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي للمفاهيم العلمية المدروسة.