التحالف الإسلامي العسكري يشارك في معرض الكتاب

بهدف تعزيز أواصر التواصل مع جميع فئات المجتمع

يشارك مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب المُزمع افتتاحه في الأول من شهر أكتوبر القادم للعام 2021.

ويهدف التحالف الإسلامي من خلال المشاركة إلى تعزيز أواصر التواصل مع جميع فئات المجتمع، من خلال التعريف بماهيّة التحالف والأعمال التي يقوم بها لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرّف العنيف، وتعريف الجمهور بالإصدارات العلمية والفكرية التي يقوم عليها "مجلة متحالفون، نشرة متحالفون، قراءة في كتاب، تقارير دولية"، التي تهدف إلى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفق أسس علمية وفكرية وإعلامية.

وأكد الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها للتحالف للمشاركة في معارض محلية ودولية معنيّة بالكتاب والثقافة، مؤكدًا فتح أواصر المشاركة ونشر المعرفة للجمهور للتوعية ضد مخاطر الإرهاب والحد من التطرف العنيف.

وتُركّز إصدارات التحالف الإسلامي على تناول القضايا المعنية بمحاربة الإرهاب في شتى المجالات المختلفة "الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية"، ويكتب فيها مجموعة من النُّخب الفكرية والإعلامية والعسكرية على مستوى العالم الإسلامي.