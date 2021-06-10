صنعاء.. قنبلة يدوية يلقيها حوثي داخل حافلة ركاب تُخلف إصابات

مسلح عائد من إحدى جبهات قتال المليشيا.. والحالات نقلت للمستشفى

تَعَرّض عدد من المواطنين اليمنيين لإصابات بشظايا قنبلة يدوية ألقاها مسلح عائد من إحدى جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي داخل حافلة ركاب في العاصمة صنعاء التي تحتلها المليشيات الموالية لإيران.

وتم نقل عدد من الجرحى والمصابين للمستشفيات القريبة من الحادثة ليتلقوا العلاج المناسب.