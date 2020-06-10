بر الصين الرئيسي يسجل 3 حالات جديدة بكورونا و5 دون أعراض

بلغ عدد الإصابات فيها 83046 بينما بقيت الوفيات عند 4634

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز"، أضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج. وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

0

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:31 AM

بلغ عدد الإصابات فيها 83046 بينما بقيت الوفيات عند 4634

بر الصين الرئيسي يسجل 3 حالات جديدة بكورونا و5 دون أعراض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,053

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز"، أضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج. وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.

وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصين فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020