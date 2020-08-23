"الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف

شملت المجمعات التعليمية والروضات والمراحل الدراسية الثلاثة

اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني، حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها للعام الدراسي 1442هـ.

وشملت حركة النقل وتجديد التكليف، قائدات لمجمعات تعليمية وروضات حكومية ومدارس الابتدائي والمتوسط والثانويات.

مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 05:57 PM

شملت المجمعات التعليمية والروضات والمراحل الدراسية الثلاثة

"الزهراني" يعتمد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات في عفيف

فهد الغبيوي

عفيف

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اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني، حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية لمدارس البنات بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها للعام الدراسي 1442هـ.

وشملت حركة النقل وتجديد التكليف، قائدات لمجمعات تعليمية وروضات حكومية ومدارس الابتدائي والمتوسط والثانويات.

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مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني

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