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أكدت أن منافعه في حماية الأشخاص تفوق المخاطر المحتملة

الوكالة الأوروبية: "أسترازينيكا" آمن وفعّال وغير مرتبط بحدوث تجلطات دموية

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بعد أن علقت دول من الاتحاد الأوروبي استخدامه، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم (الخميس) أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال وغير مرتبط بزيادة خطر حصول تجلطات دموية.



وأفادت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو بأن اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفعّال، ومنافعه في حماية الأشخاص من "كوفيد-19" مع المخاطر المرتبطة في الوفيات وحالات الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر المحتملة، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضافت "كوك" أن الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية ومقرّها أمستردام، خلصت أيضًا إلى أن اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية، غير أنها لا يمكن أن تستبعد نهائيًا وجود رابط بين اللقاح الذي طوّره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثّر.



وعلّقت نحو 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، احترازيًا استخدام هذا اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين تلقوه.