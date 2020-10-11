تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تستمر حتى الساعة الخامسة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة تضمنت نشاطاً للرياح وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد ووادي الفرع.



وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.