هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

وما تزال السماء ملبدة بالغيوم

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار بإذن الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.