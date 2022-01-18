بلدية بقعاء تنفذ المرحلة الأولى لحملة إزالة المخلفات ومواد الهدم

للحد من انتشارها الناتج عنها أضرار للبيئة

نفّذت بلدية محافظة بقعاء، أول أمس الأحد، المرحلة الأولى لحملة إزالة المخلفات ومواد الهدم مجهولة المصدر في أحياء المحافظة.



وكشفت بلدية بقعاء أن المرحلة الثانية ستشتمل على خطة عمل تتعلق بأحياء المحافظة والقرى التابعة لإكمال حملة الإزالة للمخلفات برفع وإزالة مخلفات البناء، وغيرها عن طريق إدارة النظافة من الأراضي الفضاء داخل الأحياء.



وتسعى البلدية بالتعامل النظامي مع مثل هذه المخلفات؛ للحد من انتشارها الناتج عنها أضرار للبيئة.



وتحرص الإدارات المختصة بالبلدية بإشراف ومتابعة من قبل رئيس بلدية محافظة بقعاء، المهندس طلال بن علي الشريف، على استمرار الحملة لتحقيق أهدافها بالقضاء على الظاهرة التي تشوه المنظر العام للمحافظة والقرى التابعة لها.



وأكد "الشريف" أن الهدف من تنفيذ الحملة هو الارتقاء بمستوى النظافة العامة ونشر الوعي البيئي والقضاء على ظاهرة "التشوة البصري"، وإزالة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.



يُذكر أن بلدية محافظة بقعاء كثفت خلال الفترة الأخيرة، الأدوار الرقابية والإجراءات النظامية المتعلقة بتحسين المشهد البصري.