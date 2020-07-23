أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج

حالته الصحية مستقرة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لاستكمال العلاج.

وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان أمير الكويت قد غادر بلاده فجر اليوم متوجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج.

أمير الكويت

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 09:51 PM

حالته الصحية مستقرة

أمير الكويت يصل إلى أمريكا لاستكمال العلاج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لاستكمال العلاج.

وأضافت أنه في حالة صحية مستقرة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وكان أمير الكويت قد غادر بلاده فجر اليوم متوجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج.

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