"الدريهم": هذه الحالة التي تجعل تهنئة غير المسلمين بعيد الميلاد ليست حراماً

قال: كان المجتمع فيه مشركون ويهود ونصارى والمسلمون يتعاملون معهم

قال الداعية سعد الدريهم؛ إن تهنئة غير المسلمين بعيد الميلاد من باب المجاملة لا حرمانية فيها، أما من باب التعظيم وإقرار ما يدعون بأن النبي "عيسى ابن الله" فهذا حرام.

وأوضح الدريهم؛ في مقابلة، أمس الأحد، ببرنامج يا هلا على قناة "روتانا خليجية": "الإسلام عندما جاء كان المجتمع فيه مشركون ويهود ونصارى، وكانوا يتعاملون في البيع والشراء والتزاور، وعندما ننظر للنبي كان له جيران يهود، وربما زار مرضى منهم ودعا لأحدهم".

وأضاف: "إن قضية تهنئة غير المسلمين بأعيادهم قضية حديثة عندنا بحكم أن المجتمع كان مسلماً صرفاً ولم يوجد فيه أي أقليات غير مسلمة، لكن بعد الانفتاح ودخول غير المسلمين، وكذلك التواصل الرقمي، يكثر التساؤل عنها".

وأشار الدريهم؛ إلى "أن الأمور الطبيعية كزيارة المسلم لغير المسلم (يهودي أو نصراني) في المرض ليس فيها شيء، عندما تهنئه في زواجه أو ترقيته كذلك الأمر عادي".

وتابع: "يتوقف المسلمون في قضية تهنئة النصارى في أعيادهم لأنها غالباً فيها اتصال بعقائدهم، مثلاً الكريسماس، غالباً مناسبته مولد عيسى -عليه السلام-، فعندما تهنئه كأنك تقرّه على مقولته إنه ابن الله وثالث ثلاثة، وتتخلى عن قناعتك بأن القول باطل".

وختم: "مَن هنّأهم من باب التعظيم، وأن عيسى ابن الله يؤدي إلى الشرك، أما إنسان هنّأ يهودياً ونصرانياً وليس مقتنعاً بدينه، في عملٍ من باب المجاملة في العمل، فالأمر أقل من ذلك بكثير، كما فصل بعض العلماء".