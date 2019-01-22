مقتل امرأة وإصابة 13 مدنياً بقصف حوثي على "تعز" اليمنية

استهدف حي الشماسي وسط المدينة.. و7 جرحى حالتهم خطيرة

قتلت امرأة وأصيب 13 مدنياً بجروح مختلفة اليوم، إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران, استهدف حي الشماسي وسط مدينة تعـز اليمنية.

وذكر مصدر طبي أن مستشفيات المدينة استقبلت 14 مصاباً، بينهم امرأتان توفيت واحدة منهن حال وصولها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن سبعة من الجرحى إصابتهم خطيرة وتم نقلهم إلى العناية المركزة .

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22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 02:36 PM

استهدف حي الشماسي وسط المدينة.. و7 جرحى حالتهم خطيرة

مقتل امرأة وإصابة 13 مدنياً بقصف حوثي على "تعز" اليمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تعز

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قتلت امرأة وأصيب 13 مدنياً بجروح مختلفة اليوم، إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران, استهدف حي الشماسي وسط مدينة تعـز اليمنية.

وذكر مصدر طبي أن مستشفيات المدينة استقبلت 14 مصاباً، بينهم امرأتان توفيت واحدة منهن حال وصولها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن سبعة من الجرحى إصابتهم خطيرة وتم نقلهم إلى العناية المركزة .

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