معهد الأئمة والخطباء ينظم دورة لمراقبي ومراقبات المساجد بمنطقة عسير

تشتمل على عدد من المحاور منها مكانة المملكة وكيفية إعداد التقارير

أطلق معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير، برنامجًا لمنسوبي المساجد بالمنطقة على مستوى المحافظات والمراكز من مراقبين ومراقبات، عن دورة علمية عبر البث المباشر، ضمن برنامج تحقيق اللحمة الوطنية وتأهيل المراقبين والمراقبات وتدريبهم.

وتشتمل الدورة على عدد من المحاور منها مكانة المملكة العربية السعودية، وكيفية إعداد التقارير، واستشعار أهمية المسؤولية للمراقب والمراقبة.

وتأتي هذه الدورات ضمن الجهود المتواصلة التي تقدّمها الوزارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة؛ بما في ذلك المراقبون والمراقبات، من خلال إيجاد برامج علمية وعملية لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.