بلدية القريات تتزين باللون الأخضر استعدادًا لليوم الوطني 89

انتهت من تجهيز الميادين والشوارع العامة والتقاطعات

تصوير: أحمد العازمي: جهزت بلدية محافظة القريات، الميادين والشوارع العامة والتقاطعات الرئيسة، ضمن استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وركبت أكثر من ثلاثة آلاف علم من مختلف المقاسات بالطرق والشوارع والميادين العامة.

كما ركبت ووزعت أكثر من 300 لوحة عن ولاة الأمر وعبارات خاصة باليوم الوطني، بالإضافة لتركيب 150 ألف متر من حبال الزينة المضيئة باللون الأخضر على أعمدة الإنارة؛ لتضيف مزيدًا من جمال طرق وشوارع المدينة، ولونت البلدية مبناها بالإنارة الخضراء.

وفيما يتعلق بإقامة احتفال للأهالي بهذا اليوم الغالي، جُهز موقع مخصص في منتزه الممشى، سيشهد العديد من الفعاليات؛ منها "أوبريت وطني، ومسرح للطفل، وفرقة للدحّة والعرضة السعودية"، وغيرها من الفعاليات الأخرى المصاحبة للحفل.

وأكد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان الشمري، حرص البلدية وبتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، ونائبه، على استمرار مشاركتها الفاعلة في الاحتفاء بيوم الوطن، والتذكير بملحمة توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود-طيب الله ثراه -، وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بهذا اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية، بإتاحة الفرصة لأبناء محافظة القريات للاحتفاء والتعبير بهذا العرس الوطني والغالي على قلوب كل أبناء المملكة.

وقال "الشمري": إن ما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات؛ ما هو إلا امتداد للخطة الاستراتيجية التي أسسها الملك عبد العزيز -رحمه الله - وسار على نهجه أبناؤه البررة الكرام، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لهذا الوطن.