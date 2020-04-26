جامعة بيشة تقرّ الفصل الصيفي لطلاب السنة الأولى والمتوقع تخرجهم

رأس مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، اليوم، الاجتماع السادس لمجلس الجامعة للعام الحالي باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تضمنت الإحاطة بالقرارات المتخذة بالتفويض من مدير الجامعة، واعتماد الحساب الختامي السنوي للجامعة للعام المالي 1440-1441هـ، كما تم إقرار الفصل الصيفي للطلاب والطالبات في السنة الأولى والمتوقع تخرجهم للعام 1440-1441هـ، ومناقشة أعداد الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم للعام المقبل، والتقويم الجامعي لعام 1442هـ، وتعديل بعض القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات.