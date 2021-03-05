جيبوتي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة واستهداف المدنيين بالطائرات المفخخة في المملكة

أعلنت تضامنها مع ‎السعودية وأهابت بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال

أدانت جمهورية ‎جيبوتي اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتكررة بالطائرات المفخخة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في ‎المملكة.

وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة، تضامنها التام مع ‎المملكة، مهيبةً بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال الإرهابية التي تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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05 مارس 2021 - 21 رجب 1442 04:17 PM

أعلنت تضامنها مع ‎السعودية وأهابت بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال

جيبوتي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة واستهداف المدنيين بالطائرات المفخخة في المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت جمهورية ‎جيبوتي اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتكررة بالطائرات المفخخة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في ‎المملكة.

وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة، تضامنها التام مع ‎المملكة، مهيبةً بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال الإرهابية التي تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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