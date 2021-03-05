جيبوتي تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة واستهداف المدنيين بالطائرات المفخخة في المملكة

أدانت جمهورية جيبوتي اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتكررة بالطائرات المفخخة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة، تضامنها التام مع المملكة، مهيبةً بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال الإرهابية التي تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
أعلنت تضامنها مع السعودية وأهابت بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال
أدانت جمهورية جيبوتي اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتكررة بالطائرات المفخخة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة، تضامنها التام مع المملكة، مهيبةً بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال الإرهابية التي تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.