التراجع في الصفقة كشف الجريمة.. عائلة عراقية تبيع طفلها الرضيع بـ400 دولار

الوالدان اعترفا خلال التحقيق بما اقترفاه

كشف بيان لمديرية مكافحة إجرام بغداد صدر اليوم (الاثنين)، عن جريمة إنسانية تهز الضمائر، إذ أقدمت عائلة عراقية على بيع طفلها الرضيع نظير مبلغ زهيد من المال يعادل 400 دولار أمريكي.

وأفاد البيان الذي أورده "روسيا اليوم" أن مديرية مكافحة إجرام بغداد أن "قوة من مكتب منطقة الشعب قبضت على 4 متهمين، وهم رجلان وامرأتان ببيع طفل بمبلغ 500 ألف دينار".

وذكر أن طفلاً يبلغ من العمر 5 أشهر، جرى بيعه من قبل والديه لامرأة أخرى عن طريق أحد الأشخاص بمبلغ خمسمائة ألف دينار عراقي (400 دولار أمريكي)، وبعد فترة أرادا استرجاعه منها إلا أنها رفضت فما كان منهما إلا أن قاما بتسجيل إخبار بخطفه.

وأضاف البيان أن الوالدين اعترفا خلال التحقيق ببيع الطفل، وتم تدوين أقوال المتهمين الأربعة وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص، وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة (5) من قانون الاتجار بالبشر.