"فيصل بن خالد": أمر الملك بالعلاج المجاني لمصابي "كورونا" لفتة إنسانية وحرص أبوي

أكد أنه دليل على أن الإنسان هو الأهمية القصوى في المملكة

نوه مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فايروس كورونا.

وقال مستشار خادم الحرمين: إن "هذا الأمر الكريم يمثل لفتة إنسانية غير مستغربة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، لحرصه الشديد على سلامة كل فرد يعيش على أرض المملكة العربية السعودية".

وأضاف: أن "الحرص والاهتمام على سلامة وصحة الإنسان نهج لقياداتنا الرشيدة منذ عهد المؤسس، حيث تولي صحة المواطنين والمقيمين جل اهتمامها".

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لحماية كل فرد يعيش على أرض المملكة من فيروس كورونا سواء مواطنين أو مقيمين أو حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، عبر أوامر وقرارات تعكس العمق الإنساني الكبير لقياداتنا واهتمامها بالإنسان".

وتابع: أن القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبمتابعة يومية من سمو ولي العهد، تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، إضافة للخدمات العلاجية الكبيرة والرعاية للمصابين، حيث يؤكد سمو ولي العهد للجان العليا المشكلة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بأن الإنسان له الأولوية القصوى".

وفي ختام كلمته، سأل مستشار خادم الحرمين، المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يكتب لهما الأجر والمثوبة والوصول لتحقيق كل التطلعات المرجوة لمواجهة هذه الجائحة العالمية، داعياً الله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.