محبة ودعاء.. خطباء الجمعة يتوحدون لتبيان فضل صحابة النبي ونهجهم

تركيز على عقيدة أهل السنة والجماعة تجاههم وتذكير بحقوقهم وسيرتهم

بيّن خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة، فضل أصحاب رسول الله ﷺ وحقوقهم -رضوان الله عليهم- بالأدلة من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-وأوضحوا عقيدة أهل السنة والجماعة تجاههم.

جاء ذلك خلال خطب الجمعة، اليوم، التي توحدت في جميع جوامع المملكة والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة، والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

واستشهد الخطباء في فضل الصحابة بقول الله -عز وجل- في الصحابة الكرام: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}؛ لأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرةً وابتداءً.

وتركّزت الخطب في بيان فضل الصحابة -رضوان الله عليهم- وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة تجاههم، وأيضاً التذكير بحقوقهم والتي من ضمنها إظهار محبتهم والدعاء لهم والترضي عنهم، والتأكيد على أهمية الاطلاع على سيرهم، وحث الناس للسير على منهجهم.