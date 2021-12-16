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وصلت إلى أكثر من 3 و4 ساعات في الاتجاه الواحد

مسؤول بالطيران العماني يكشف أسباب "تأخير رحلات الرياض" ويؤكد "ما يصير بخاطركم إلا الطيب"

أدى تأخير الرحلات الخاصة بالطيران العماني المتكررة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار مسقط الدولي والعكس، إلى شكوى العديد من الركاب، وتم تناولها على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث وصلت التأخيرات إلى أكثر من 3 و4 ساعات في الاتجاه الواحد.



وأوضح نائب الرئيس للتسويق بالطيران العماني أن هذه التأخيرات خارجة تمامًا عن الإرادة، وقال: "نعد ركابنا بعدم التكرار والعمل السريع لمعالجة أسباب التأخر في رحلات الرياض"، مستطردًا بقوله: "ما يصير خاطركم إلا طيب".



يذكر أن الطيران العماني نقل في عام 2019 قبل الجائحة ما يقارب 9.5 مليون راكب سنويًا، وتتوقع العودة إلى هذه الأرقام بحلول عام 2023، وهو نفس العام الذي تتوقع أيضًا أن تعيد فيه بناء شبكتها التي تشمل 52 وجهة.