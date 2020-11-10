أخضر الشاطئية يواصل استعداده للاستحقاقات القادمة .. والمعمر يشكر الهيئة الملكية في ينبع

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية في ينبع ضمن معسكره الذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وأجرى "الأخضر" تدريباته بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا والذي قسم الحصة التدريبية إلى فترتين "صباحية ومسائية" تم خلالهما إجراء تمارين لياقية وأخرى تكتيكية.

من جانب آخر، أكد مدير المنتخب عبدالمحسن المعمر أن المعسكر يسير نحو الطريق السليم وفق ما تم التخطيط له مسبقًا مع الجهاز الفني.

وأشاد المعمر بالجهد الذي يقدمه الجهاز الفني بقيادة "براغا" والذي يُخضع اللاعبين لتمارين مكثفة بهدف التعرف على مستوياتهم عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

وقدم المعمر شكره وتقديره للمسؤولين في الهيئة الملكية في ينبع على توفير كل المتطلبات في ملعب التدريب.