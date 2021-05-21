تحذير لمن يأخذ "الإسبرين".. استشاري: هذه الأطعمة تزيد سيولة الدم

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.
وقال "النمر"، في تغريدة من حسابه في "توتير": "من يأخذ الإسبرين، يجب أن يكون حذِراً من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.
وتابع: "الزنجبيل أكثر من ٢ جرام يومياً، والجنكة، والجنسنج، والقسط الهندي هي من الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم".
ذكر منها أكثر من 2 جرام زنجبيل يومياً وقال: تؤثر على التصاق الصفائح
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من بعض الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.
وقال "النمر"، في تغريدة من حسابه في "توتير": "من يأخذ الإسبرين، يجب أن يكون حذِراً من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.
وتابع: "الزنجبيل أكثر من ٢ جرام يومياً، والجنكة، والجنسنج، والقسط الهندي هي من الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم".