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لتحويلها إلى 6766 مستفيدًا من برنامج الإعانات والمكافآت خلال شهر أبريل

"تعليم الجوف" تودع 2.5 مليون ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات

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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم الخميس، أكثر من 2.5 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6766 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.



وتفصيلًا: قال مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر: إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والقرى النائية والاغتراب، وذلك لشهر أبريل للعام 2021م.