"تعليم الجوف" تودع 2.5 مليون ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات

لتحويلها إلى 6766 مستفيدًا من برنامج الإعانات والمكافآت خلال شهر أبريل

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم الخميس، أكثر من 2.5 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6766 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وتفصيلًا: قال مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر: إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والقرى النائية والاغتراب، وذلك لشهر أبريل للعام 2021م.

تعليم الجوف

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22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 06:55 PM

لتحويلها إلى 6766 مستفيدًا من برنامج الإعانات والمكافآت خلال شهر أبريل

"تعليم الجوف" تودع 2.5 مليون ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اليوم الخميس، أكثر من 2.5 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6766 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وتفصيلًا: قال مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر: إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والقرى النائية والاغتراب، وذلك لشهر أبريل للعام 2021م.

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