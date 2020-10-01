وفاة "فهد بن جمهور"

توفي الشيخ فهد بن سعد بن جمهور، عميد أسرة آل جمهور من الأسلم من شمر، إثر مرض ألم به محتسباً صابراً وشاكراً فضل الله وقد أديت الصلاة على الفقيد ودفنه في مقبرة عرقه.

وللفقيد مآثر جمة في أعمال الخير والبر والإصلاح والعمل في خدمة الدين والمليك والوطن كتبها الله في موازين أعماله وجزاه بها الرحمة والغفران وثبّته على القول الثابت وأوسع له في قبره، وأنزله بفضله منازل الشهداء، وألحقه بمنّه بالصالحين الأبرار من عباده، وجبر قلوب أبنائه وأسرته وأحبابه.

"سبق" تعزي أسرة "آل جمهور" وأبناءه سعد ومحمد وعبدالله وفيصل وذوي الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .

للعزاء ابنه سعد 0505201764

محمد 0505248949

عبدالله 0504229947

فيصل 0505556690

(إنا لله وإنا إليه راجعون).