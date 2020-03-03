كوريا الجنوبية: الأسبوعان المقبلان نقطة حرجة في التعامل مع "كورونا"

دعوات للوقاية عبر "التباعد الاجتماعي" بعد تفشيه بدايغو وإقليم كيونغسانغ

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان نقطة حاسمة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) المنتشر.

وحثّت سيئول الشعب على بذل الجهود للوقاية الأولية من خلال "التباعد الاجتماعي".

وأشار المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة الكوري، اليوم، إلى أن نحو 88% من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حدثت في مدينة دايغو وإقليم كيونغسانغ الشمالي، وتعرّض أتباع "شينتشونجي" للفيروس لدى حضورهم مراسم الشعائر الدينية في كنيسة دايغو التي عُقدت حتى 16 فبراير.

وقال المقر، إنه بالنظر إلى توقيت تعرض أتباع "شينتشونجي" للفيروس وفترة حضانة الفيروس التي تصل إلى 14 يوما، فإن الأسبوعين المقبلين سيكونان نقطة حرجة.

وصرح، بحسب وكالة يونهاب الكورية، بأن حالات الإصابة بالفيروس ترتفع بوتيرة سريعة في مدينة دايغو وإقليم كيونغسانغ الشمالي إلا أن وتيرة انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد ليست سريعة.

وذكر نائب وزير الصحة "كيم كانغ-ليب"؛ في مؤتمر صحفي دوري، أنه لم تكن هناك حالات إصابة كثيرة في المناطق الأخرى باستثناء مدينة دايغو وإقليم كيونغسانغ الشمالي، لهذا السبب فإنه من غير المناسب القول إن انتقال الفيروس في المجتمع بدأ بالمناطق الأخرى أيضا.

وأكد كيم؛ أن المسؤولية عن الوقاية الأولية تقع على عاتق كل فرد، داعياً إلى التباعد الاجتماعي باستمرار.

وقال إن إجراءات التباعد الاجتماعي مثل تأجيل افتتاح المدارس وإجراء نظامَي العمل من المنزل والعمل المرن تأتي في إطار التدابير للحد من انتشار الفيروس في المجتمع.

وذكر أن الوقاية الأولية لكل فرد من الشعب تمثل عنصراً مهماً للغاية في الحرب ضد فيروس كورونا الجديد.