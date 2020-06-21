نائب أمير الرياض يشدد على مسؤولية الجميع في الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في التعليمات

رفع شكره وتقديره للقيادة على رفع منع التجول بشكل كامل

رفع نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على التوجيهات السديدة والكريمة منذ بدء جائحة كورونا، وآخرها صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في المملكة بشكل كامل.

وشدد نائب أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي، على مسؤولية الجميع في الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة في هذه الفترة المهمة، وعدم التهاون في التعليمات والعودة بحذر.

وعبّر الأمير محمد بن عبدالرحمن، عن اعتزازه بما قدّمته الجهات الوطنية الصحية والأمنية ذات العلاقة بجائحة كورونا من استجابة كاملة لهذه الحالة، والتعامل معه بكل قدرة واحترافية وأداء مشرف للوطن وشعبه، بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ومتابعة واهتمام مباشر من سمو ولي العهد الأمين حفظه الله، وما تَبَيّن للعالم أجمع من إمكانيات المملكة العالية في المواجهة والتعاطي مع الظروف مهما كانت بفضل من الله -سبحانه وتعالى- وتكاتف القيادة والشعب الوفي.

كما سأل نائب أمير الرياض، اللهَ المولى -عز وجل- أن يُديم على بلادنا الأمن والأمان ويحفظها من كل سوء ومكروه.