إيطاليا ترصد تراجعًا كبيرًا في وفيات كورونا منذ بدء التفشي

رغم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية

في بادرة انفراجة للوباء الذي اكتسح البلاد سجلت إيطاليا تراجعًا كبيرًا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض.



وفي التفاصيل فقد أوضح رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي بإيطاليا، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085.



وأضاف بحسب ما ذكرته روسيا اليوم أن هذا الرقم يمثل الأقل من نوعه منذ 19 إبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة، والاثنين 454 حالة، والثلاثاء 534.



وكشف بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3370 مقارنة مع 2256 الاثنين و2729 الثلاثاء، وبلغت 187237 حالة فيما تم تسجيل تراجع جديد في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، وانخفضت الحصيلة بواقع 87 حالة من 2471 إلى 2384.



وتعد إيطاليا الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، فيما تعد الثالثة من حيث الحصيلة العامة للإصابات المسجلة.