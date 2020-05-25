حصيلة مبشرة.. آخر وفيات بكورونا في أمريكا تصل لأدنى مستوياتها

بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 97.686 في البلاد منذ بدء الجائحة

سجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، 638 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97.686 إجمالي عدد الوفيّات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



وفي المجموع سجلت في البلاد رسميّاً 1.641.585 إصابة بكوفيد-19، حسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.



ووفق "سكاي نيوز": قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تعليق الرحلات الجوية من البرازيل، التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن البيت الأبيض.



قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني: إن المواطنين غير الأميركيين الذين تواجدوا في البرازيل خلال الأيام الـ14 التي سَبقت تقديمهم طلب دخول إلى الولايات المتحدة، لا يمكنهم المجيء إلى أميركا.



وأضافت المتحدثة في بيان أنّ هذا "التحرّك اليوم سيُساعد على ضمان ألا يُصبح الرعايا الأجانب الذين كانوا في البرازيل، مصدرًا لمزيد من الإصابات في بلادنا".