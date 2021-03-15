تعزيزًا للعمل الميداني الرقمي.. إطلاق خدمة الواتساب لإدارة العمليات بالمسجد الحرام

تهدف لاستقبال كافة البلاغات ومعالجتها والملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والخدمات

أطلقت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام -ممثلة في إدارة العمليات والتحكم والسيطرة- رقم (واتساب) لاستقبال كافة البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والخدمات في المسجد الحرام، يدعم كافة الوسائل اللاسلكية والتقنية التي تستخدمها الإدارة لتنفيذ أعمالها الإدارية والميدانية.

وتهدف خدمة الواتساب للبلاغات الإلكترونية إلى سرعة استقبال كافة الملاحظات ومعالجتها والحد من وقوعها مستقبلًا، وتسخير العمل الميداني الرقمي من أجل تطوير مخرجات الخدمات والأعمال التي تقدمها إدارة العمليات والتحكم والسيطرة داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة تعزز من فاعلية الوسائل التي استحدثتها الإدارة لاستقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًّا، ومنها استقبال استفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية، وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.