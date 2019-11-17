الأرصاد تنبّه جازان من أمطار رعدية.. و"المدني" يحذّر

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، فرسان، وفيفا، وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.