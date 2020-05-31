شاهد.. موظفو "تعليم الرياض" يستأنفون عملهم وسط إجراءات احترازية مشددة

"الوهيبي": مراعاة الحالات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا وفق تعريف الصحة

استأنف موظفو الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، اليوم الأحد، عملهم تدريجياً حتى اكتمال الحضور في الـ 22 من شهر شوال الجاري، يتقدمهم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ ومساعداه للبنين والبنات، وسط إجراءات احترازية عالية، تركزت على ضرورة التباعد الاجتماعي، واستعمال الكمامات الواقية.

ونظّمت إدارة العلاقات العامة بمساندة إدارتَي الشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة دخول الموظفين عبر البوابات المخصصة لهم، وقياس درجة حرارتهم وتوزيع الكمامات والمعقمات عليهم، إضافة إلى المطويات التوعوية ورسائل التوعية في الممرات.

وأكّد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أنه منذ إعلان الأمر السامي الكريم رفع المنع عن دوام الموظفين وعودتهم إلى مقار أعمالهم تدريجياً، شرعت الإدارة في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لوقاية الموظفين والمراجعين من وباء فيروس كورونا المستجد، وتوجيه مديري الإدارات بالتعامل مع الحالات المشتبه فيها وفق الأنظمة المعمول بها من وزارة التعليم والتقيد بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة.

وشدد الوهيبي؛ على أهمية مراعاة الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وفق تحديد وتعريف وزارة الصحة لها، ووضع الملصقات الإرشادية والتثقيفية في كيفية اتباع الاحترازات والتوجيهات المطلوبة، متمنياً للجميع السلامة، وأن يزيل الله عن المملكة خاصة والعالم عامة هذه الجائحة.