هجوم حوثي فاشل ينتهي بتكبيد المتمردين قتلى وجرحى في الجوف

تدمير آليات عسكرية للميليشيا

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ"سبتمبر نت" أن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم في اتجاه مواقع في جبهة النضود إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

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06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 10:05 PM

تدمير آليات عسكرية للميليشيا

هجوم حوثي فاشل ينتهي بتكبيد المتمردين قتلى وجرحى في الجوف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ"سبتمبر نت" أن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم في اتجاه مواقع في جبهة النضود إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

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