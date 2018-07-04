رئيس جزر القمر يبحث مع وزير الداخلية سبل التعاون المشترك

استقبله بالقصر الرئاسي وبحثا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، أمس الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة موروني.

ونقل وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية وشعب القمر المتحدة دوام الرقي والتقدم .

وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وحضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.