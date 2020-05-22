"بر صامطة" تطلق مبادرة حافلة العيد لتوزيع الهدايا على الأيتام

بتنفيذ فريق "بسمتنا" التطوعي

نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة مبادرة لتوزيع هدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك على الأيتام المسجلين لديها بطريقة مبتكرة تدخل البهجة على نفوس الأيتام.

وعمدت الجمعية على تنفيذ فكرة فريق "بسمتنا سعادة" التطوعي بتزيين وتجميل أحد الحافلات بالورود والحلويات ووضع هدايا للأيتام بداخله ليتم توزيعها عليهم من قبل المشرفات من القسم النسائي بالجمعية والفريق التطوعي، وقد اشتملت الهدايا على بطاقات شحن مناسبة لمختلف الأعمار وهدايا متنوعة وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى الورود.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية البر الخيرية بصامطة الشيخ عبدالله السهلي أن المبادرة جاءت بدعم من الجمعية وأحد رجال الأعمال بالمحافظة وبتنفيذ فريق "بسمتنا سعادة" التطوعي وهدفت إلى توزيع هدايا العيد للأيتام المسجلين بالجمعية، حيث استفاد منها ما يزيد عن 391 يتيمًا ويتيمة داخل المحافظة.

وأضاف سهلي أن الجمعية أودعت مبلغ كسوة العيد لكافة الأيتام بمبلغ تجاوز 78 ألف ريال.