"موهبة" تعلن تأهل 14 طالباً وطالبة من تعليم الليث لأولمبياد إبداع 2022

بعد أن أنهت مرحلة التحكيم الإلكتروني لجميع المشاركين على مستوى المملكة

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تأهل 14 طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية لتصفيات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2022م، الذي تُقيمه المؤسسة على مستوى المملكة، بالشراكة والتعاون مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت "موهبة" مرحلة التحكيم الإلكتروني لجميع المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهّلة.