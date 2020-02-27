"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على الشرقية ونجران ومكة والمدينة

يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.