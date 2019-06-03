تنسيق هيئة الأمر وشرطة الجموم يطيح بمصنع للعرق المسكر بالمحافظة

تديره عمالة وافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم وشرطة المحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للعرق المسكر في إحدى ضواحي المحافظة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن عبيد السواط أنه وبعد ورود بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم تم إحالة البلاغ للشرطة.

وأضاف السواط : تم الضبط من قبل الجهات الأمنية، وتم إتلاف المضبوطات من قبل الجهة المعنية بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

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03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 05:31 PM

تديره عمالة وافدة مخالفة لنظام الإقامة والعمل

تنسيق هيئة الأمر وشرطة الجموم يطيح بمصنع للعرق المسكر بالمحافظة

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم وشرطة المحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للعرق المسكر في إحدى ضواحي المحافظة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن عبيد السواط أنه وبعد ورود بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم تم إحالة البلاغ للشرطة.

وأضاف السواط : تم الضبط من قبل الجهات الأمنية، وتم إتلاف المضبوطات من قبل الجهة المعنية بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

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