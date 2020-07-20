الإمارات تعلن عن تسجيل 271 إصابة جديدة بكورونا

قالت: 352 حالة شفاء ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين أنها أجرت أكثر من 27 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



كما أعلنت وزارة الصحة عن 352 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.