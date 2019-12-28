مصر.. تصادم حافلتين وشاحنة يخلف 6 قتلى بينهم أجانب

إصابة 24 حالة بعضهم حرجة

قُتِل ستة أشخاص بينهم أجانب، اليوم السبت، في حادث تصادم حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر.

وأفاد مسؤول أمني بأن مدير أمن السويس تلقى إخطاراً من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أتوبيسين (حافلتين صغيرتين) وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي شهير على طريق العين السخنة– الزعفرانة، وفقاً لــ"فرانس 24".

وأضاف المسؤول أن من بين الضحايا أجانب هنوداً وصينيين.

وبين أن الحادثة أسفرت عن إصابة 24 على الأقل.

من جهته، ذكر مصدر طبي داخل مستشفى السويس العام الذي نُقِل القتلى إليه أن بعض المصابين حالاتهم حرجة.