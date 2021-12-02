فتح التسجيل على رتبة "جندي لـلرجال" بالقوات الخاصة لأمن الحج

استقبال طلبات القبول عبر منصة "أبشر- توظيف" بوزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة "رجال" برتبة "جندي".

وأشارت الإدارة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1443/4/29ه، وحتى يوم الخميس الموافق 1443/5/5ه، عبر منصة (أبشر- توظيف) بوزارة الداخلية: https://jobs.sa.