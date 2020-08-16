موجة ما فوق الألف .. "كورونا" يصيب 1.040 بريطانياً خلال يوم

وفاة 5 أشخاص جدد بالفيروس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 1.040 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في سادس يوم على التوالي سُجلت فيه أكثر من ألف حالة إصابة.

وبينت الحكومة أن خمسة أشخاص آخرين توفوا بالمرض خلال 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 06:33 PM

وفاة 5 أشخاص جدد بالفيروس

موجة ما فوق الألف .. "كورونا" يصيب 1.040 بريطانياً خلال يوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 1.040 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في سادس يوم على التوالي سُجلت فيه أكثر من ألف حالة إصابة.

وبينت الحكومة أن خمسة أشخاص آخرين توفوا بالمرض خلال 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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