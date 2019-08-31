وزير التعليم يطلع على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة لذوي الإعاقة

قال: نوفرها بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة

اطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إحدى سيارات النقل المدرسي المجهزة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.

وبهذه المناسبة قال الوزير آل الشيخ: "هذه من عطاءات الوطن لأبنائه لكي يشاركوا في رحلتهم التعليمية في أفضل الظروف وبأفضل الحالات".

وأضاف: توفر الدولة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة هذه العربات بالتعاون مع شركة النقل التعليمي لكل طالب وطالبة.