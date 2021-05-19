"بايدن" أبلغ "نتنياهو" بأنه يتوقع خفض التصعيد بشكل كبير اليوم

الرئيس الأمريكي ربط الإجراء بالوصول إلى وقف إطلاق النار

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدّث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بأنه يتوقّع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم (الأربعاء).

وأضاف البيت الأبيض في بيان نقلته "رويترز" أن "بايدن" و"نتنياهو" أجريا مناقشة مفصّلة حول غزة والجهود الدبلوماسية التي تُبذل من قبل الحكومات الإقليمية والولايات المتحدة.

وأوضح أن "بايدن" أبلغ "نتنياهو" أنه يتوقّع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم للوصول إلى مسار وقف إطلاق النار.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442 05:58 PM

الرئيس الأمريكي ربط الإجراء بالوصول إلى وقف إطلاق النار

"بايدن" أبلغ "نتنياهو" بأنه يتوقع خفض التصعيد بشكل كبير اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدّث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بأنه يتوقّع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم (الأربعاء).

وأضاف البيت الأبيض في بيان نقلته "رويترز" أن "بايدن" و"نتنياهو" أجريا مناقشة مفصّلة حول غزة والجهود الدبلوماسية التي تُبذل من قبل الحكومات الإقليمية والولايات المتحدة.

وأوضح أن "بايدن" أبلغ "نتنياهو" أنه يتوقّع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم للوصول إلى مسار وقف إطلاق النار.

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