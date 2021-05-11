"الحازمي" يحصل على الماجستير في العلاج التنفسي من جامعة ولاية جورجيا

حصل الأخصائي ناصر بن علي عبدالفتاح الحازمي على درجة الماجستير في العلاج التنفسي من جامعة ولاية جورجيا الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.



وتلقى "الحازمي" التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.



"سبق" تهنئ "الحازمي"، وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.